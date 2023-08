Fünf Verletzte bei Unfall von Taxi und Polizeiauto in Hard

In Vorarlberg sind in der Nacht auf Freitag in Hard (Bez. Bregenz) ein Taxi und ein Polizeiauto kollidiert. Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt, sie wurden zur weiteren Abklärung in die Krankenhäuser Bregenz, Dornbirn und Feldkirch gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizeiangaben Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Zum Unfallzeitpunkt ging Starkregen nieder, hieß es seitens der Exekutive.

Die Polizeistreife war gegen 1.00 Uhr zu einem Einsatz beordert worden, der Lenker des Polizeiautos war daher mit Blaulicht auf der Rheinstraße L202 in Richtung Bregenz unterwegs. An einer Kreuzung wollte der Polizist bei Grünlicht nach links abbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine Taxilenkerin mit vier Fahrgästen in die Gegenrichtung. Auch sie hatte an der Ampel grünes Licht und wollte die Kreuzung in gerader Fahrtrichtung queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Das Taxi prallte gegen die rechte Vorderseite des Polizeiwagens. Bei beiden Lenkern fiel der Alkomat-Test negativ aus.