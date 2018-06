Fünf Verletzte beim Kirschenpflücken in Oberösterreich

Fünf Verletzte haben zwei Unfälle beim Kirschenpflücken in Oberösterreich am Samstag gefordert. In Weißenkirchen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) kippte eine Hebebühne um, auf der vier Personen standen. Zum Teil wurden die Menschen auch von dem Gerät begraben. In Weng im Innkreis (Bezirk Braunau) rutschte einem 60-Jährigen die dreiteilige Stehleiter weg, wie die Polizei berichtete.

SN/APA (dpa)/Carmen Jaspersen Die süßesten Früchte hängen ganz oben