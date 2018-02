Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall im Bezirk Mattersburg

Fünf Personen sind am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Unfall auf der S31 im Bezirk Mattersburg verletzt worden. Ein alkoholisierter 27-Jähriger war mit seinem Auto bei Marz auf die Gegenfahrbahn geraten und in einen Pkw gekracht. Ein nachkommender Kleinbus prallte in das Kfz des Mannes. Vier Taxi-Fahrgäste und der 27-Jährige wurden laut Polizei in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

Zum Unfallhergang wurde mitgeteilt, dass der Mann aus dem Bezirk Mattersburg kurz nach 4.00 Uhr mit seinem Pkw auf der S31 Richtung Oberpullendorf auf die durch eine doppelte Sperrlinie getrennte Gegenfahrbahn geraten war. Es kam zur Kollision mit dem Wagen einer 49-Jährigen aus dem Bezirk Oberpullendorf, der daraufhin im Straßengraben landete. Das beschädigte Kfz des Mannes kam auf der S31 zum Stillstand, bei leichtem Nebel krachte daraufhin ein Richtung Oberpullendorf fahrendes Taxi in den Pkw. Der 27-Jährige wurde eingeklemmt und mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit, berichtete die Stadtfeuerwehr Mattersburg. Ein Alkotest bei dem Mann verlief positiv, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit. Er muss mit Anzeigen rechnen. Die zum Teil stark beschädigten Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr geborgen. Die S31 war im Unfallbereich bis 6.00 Uhr für den Verkehr gesperrt. (APA)