Fünf Wolfswelpen in Kärnten gesichtet

Kärnten hat offenbar sein erstes Wolfsrudel. In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das fünf Wolfswelpen im oberen Drautal (Bezirk Spittal an der Drau) zeigt, laut ORF Kärnten wurde es vor zwei Wochen von einer Urlauberin aufgenommen. Der Wildsachverständige des Landes, Roman Kirnbauer, bestätigte auf APA-Anfrage, dass die Aufnahme authentisch sein dürfte. DNA-Spuren auf einem gerissenen Tier zeigten bereits, dass zwei ansässige Wölfe Nachwuchs gezeugt haben.

Die fünf Welpen dürften im Mai zur Welt gekommen sein, seit August müssten sie groß genug sein, um mit den Elterntieren "mitzulaufen", so Kirnbauer, das passe mit der Aufnahme überein. Das Video stammt von einem Bereich nahe des Hochstadel an der Grenze zu Osttirol. Jäger erkannten die Örtlichkeit. Kirnbauer ist ob der raschen Bildung eines Rudels erstaunt: "Es war eine Frage der Zeit, aber dass es so schnell geht, ist überraschend." Immerhin sei 2020 erst ein Wolf in Kärnten nachgewiesen worden, 2021 waren es schon elf. Ab drei Tieren spreche man von einem Rudel. Ein solches habe in der Regel ein Territorium von 200 bis 250 Quadratkilometern.

In dem Almgebiet gab es über den Sommer Nutztierrisse zu verzeichnen, Schafe und junge Rinder wurden angefallen. Die Almbauern fürchten um ihre Tiere und wollen sie nun frühzeitig ins Tal bringen, sagte der Obmann der Agrargemeinschaft, Johann Krieghofer, in mehreren Medienberichten.