Ein fünfjähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag in Zell am See im Pinzgau auf einem Zebrastreifen von einem Rettungsauto angefahren und leicht verletzt worden. Das Kind übte gemeinsam mit seiner Mutter das Überqueren des Schutzweges. Als es alleine auf den Zebrastreifen ging wurde es von dem Einsatzfahrzeug übersehen, berichtete die Polizei Salzburg.

SN/www.BilderBox.com Symbolfoto