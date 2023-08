Fünfjährige in Therme ertrunken: Vater verurteilt

Ein 39-jähriger Wiener, dessen fünfjährige Tochter im März in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) ertrunken ist, ist am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt zu einer bedingten Haftstrafe von sechs Monaten und einer Geldstrafe von 2.700 Euro verurteilt worden. Der Mann hatte seine beiden Kinder alleine gelassen und war für über 20 Minuten ins Thermenrestaurant und in den Außenbereich gegangen. Vor Gericht bekannte er sich unter Tränen schuldig.

BILD: SN/APA/PUCHEGGER/THERESA PUCHEGGER Bedingte Haftstrafe und Geldstrafe für den Vater