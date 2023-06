Fünfjähriger starb nach Pkw-Kollision mit Triebwagen in NÖ

Rund eine Woche nach der Kollision eines Pkw mit einem Triebwagen in Günselsdorf (Bezirk Baden) ist ein Fünfjähriger seinen schweren Verletzungen erlegen. Das Kind starb nach Polizeiangaben vom Freitag in der Klinik Donaustadt in Wien. Der Bub war bei dem Zusammenstoß im Wagen gesessen und später per Notarzthubschrauber abtransportiert worden.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Kind erlag rund eine Woche nach Unfall schweren Verletzungen