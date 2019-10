Fünfjähriger von Pkw erfasst und zu Boden geschleudert

Ein fünfjähriger Bub ist am Donnerstag in Wolfurt (Bez. Bregenz) beim Überqueren einer Straße von einem Auto seitlich erfasst und zu Boden geschleudert worden. Der Unfall ereignete sich in einem Baustellenbereich, die 28-jährige Pkw-Lenkerin habe das Kind erst spät wahrnehmen können, teilte die Polizei mit. Der verletzte Fünfjährige wurde nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert.

