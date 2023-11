Fünfte Haube für Spitzenkoch Andreas Döllerer in Golling

Erstmals kürte der Gastroführer Gault & Millau in Österreich zwei Betriebe neu mit fünf Hauben - neben Döllerer aus Golling Juan Amador in Wien. Als neue Kategorie wird in der 45. Ausgabe des Gastroführers auch eine Grüne Haube eingeführt. An der Spitze sind weiter altbekannte Namen, ein weiterer Aufsteiger aus Salzburg ist Vitus Winkler aus St. Veit im Pongau.

BILD: SN/ROBERT RATZER Andreas Döllerer ist im Familienbetrieb in Golling seit 2004 Küchenchef. BILD: SN/HEINZ BAYER Vitus Winkler aus St. Veit im Pongau.