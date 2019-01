Fünfter Frauenmord in zwei Wochen - 32-Jährige in Tulln erstochen

In Tulln ist am Montagnachmittag eine 32-Jährige erstochen worden. Als Tatverdächtiger wurde nach Polizeiangaben der 36 Jahre alte Ehemann des Opfers festgenommen. Beide stammen aus Mazedonien.

Polizeibeamte am Tatort.

Schauplatz der Bluttat war am Montag gegen 14.30 Uhr der Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der niederösterreichischen Bezirksstadt, teilte Polizeisprecher Heinz Holub mit.

Anzeige

Der Frau wurde mit einem Dolch, der am Tatort sichergestellt wurde, in den Halsbereich gestochen. Sie starb an Ort und Stelle. Ein Motiv für die Gewalttat war zunächst nicht bekannt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Die beiden gemeinsamen Kinder des Ehepaares, sechs und zehn Jahre alt, wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Sie mussten die Bluttat laut Polizei nicht mitansehen.

Der beschuldigte Ehemann des Opfers war laut Polizeisprecher Heinz Holub bei der Einvernahme "umfassend geständig". Der 36-Jährige soll zumindest zweimal mit einem Dolch zugestochen haben. Zum Motiv lagen noch keine Angaben vor.

Auf dem Parkplatz dürften mehrere Menschen Zeugen des Verbrechens geworden sein. Ihre Einvernahmen standen Dienstagfrüh noch aus. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes dauerten an.



Chronologie der Bluttaten:

Dienstag, 8. Jänner: In Amstetten ist am Nachmittag eine vierfache Mutter erstochen worden. Die 40-jährige erlag nach Polizeiangaben im Krankenhaus ihren Verletzungen. Als Verdächtiger wurde der 37 Jahre alte Ehemann des Opfers festgenommen. Nach ersten Einvernahmen hieß es seitens der Polizei, der Verdächtige sei als "islamistischer Fundamentalist" anzusehen.

Mittwoch, 9. Jänner: In Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ist am Mittwochabend eine Frau erstochen worden. Der mutmaßliche Täter wurde im Zuge einer Alarmfahndung, bei der auch das Sondereinsatzkommando Cobra und ein Hubschrauber im Einsatz waren, gefasst. Das Landeskriminalamt - Mord- und Tatortgruppe - hat die Ermittlungen übernommen.

Sonntag, 13. Jänner: Die Leiche einer 16 Jahre alten Einheimischen ist am Vormittag im Anton-Wodica-Park in Wiener Neustadt in Niederösterreich gefunden worden. Die junge Frau starb durch Ersticken. Die Polizei nahm den Ex-Freund des Teenagers, einen 19-jährigen Asylbewerber aus Syrien, unter dringendem Tatverdacht fest.

Dienstag, 15. Jänner: Im Wiener Hauptbahnhof ist in der Nacht auf Dienstag eine 25 Jahre alte Frau erstochen worden. Der 21-jährige Tatverdächtige wurde gefasst. Er ist der Bruder des Opfers. Beide sind spanische Staatsbürger afrikanischer Herkunft.

Montag, 21. Jänner: In Tulln stirbt eine 32-Jährige aus Mazedonien durch Dolchstiche in den Hals. Ihr 36-jähriger Ehemann wird festgenommen.

Anzeige

Quelle: APA