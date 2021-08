Für Gewalttäter wird es enger

Ab 1. September müssen Personen nach Wegweisungen wegen häuslicher Gewalt eine verpflichtende Beratung absolvieren. Das Projekt wird sowohl gelobt als auch kritisiert.

228 Frauen sind in den vergangenen acht Jahren in Österreich ermordet worden. Meist waren die Täter Ehemänner bzw. Lebenspartner. Allein im ersten Halbjahr 2021 waren es 17 Femizide. Mit 1. September soll in puncto Prävention, Opferschutz und Täterbetreuung ein neues Zeitalter anbrechen. Künftig müssen alle, gegen die ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen wird, an einer sechsstündigen Gewaltpräventionsberatung teilnehmen. Die Kosten von neun Millionen Euro übernimmt das Innenministerium.

Im Zuge einer EU-weiten Ausschreibung erhielten fünf heimische NGOs den Zuschlag. ...