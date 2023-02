Für illegal beschäftigte Pflegekräfte gab der Staat Zuschüsse

Zwei Männer stehen in Graz vor Gericht, weil sie fast 250 Frauen illegal als 24-Stunden-Pflegehelferinnen beschäftigt haben sollen. Nach umfangreichen Ermittlungen der Finanz erhob die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Anklage. Über Schwarzgeld wurden demnach sogar Listen geführt mit Bezeichnungen wie "Liste Kurz" oder "ÖVP".

Über Vermittlung einer steirischen Agentur für Personenbetreuung wurde eine Pflegehelferin aus dem Ausland an mehreren Wohnsitzen von Pflegebedürftigen gemeldet, wo sie aber gar nie tätig war. Als die Frau davon erfuhr, erstattete sie Anzeige bei den Behörden. Die Finanzpolizei ging der Sache nach - die Ermittlungen begannen schon im Jahr 2019 - und fand heraus, dass in der steirischen Betreuungsagentur in großem Stil das Sozialministeriumservice und die Sozialversicherung betrogen worden sein dürften. Nun stehen, wie bereits kurz berichtet, der Geschäftsführer ...