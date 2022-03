Für Krebspatienten Maske weiter ganz wichtiger Corona-Schutz

Rund 375.000 Personen in Österreich leben laut Statistik Austria mit einer Krebserkrankung. Diese haben in der Corona-Pandemie ein erhöhtes Risiko für schwere Covid-19-Verläufe, Hospitalisierung und Tod, zeigen Studien. "Die Maske ist und bleibt ein ganz wichtiger Schutz", sagte deshalb der Mediziner Arschang Valipour von der Wiener Klinik Floridsdorf am Montagabend bei einer Ärztefortbildung. Er rät Betroffenen zu drei Impfungen und erwartet bald bessere Covid-Medikamente.

