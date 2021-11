Für neue Klimatickets fehlen Speicherchips

Der Mangel an Speicherchips in der Coronapandemie trifft jetzt auch ein Vorzeigeprojekt der Regierung: Viele Käufer des österreichweit gültigen Klimatickets bekamen deshalb vorerst nur ihr vorläufiges Papierticket verlängert.

Den öffentlichen Verkehr in ganz Österreich um weniger als 1100 Euro pro Jahr benützen - dieses Angebot für ein "Klimaticket Österreich" kam bei mehr als 130.000 Österreichern so gut an, dass sich die meisten davon schon im Vorverkauf darauf stürzten. Bis Ende Oktober kostete das reguläre Klimaticket Ö 949 statt 1095 Euro, für junge Erwachsene bis 26 Jahre sowie Senioren oder Behinderte sogar nur 699 statt 821 Euro.

Nun musste sich die Vertriebsgesellschaft für das Klimaticket, die One ...