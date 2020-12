Für Österreichs Skigebiete geht es auf und ab

Zuerst wurde der Saisonbeginn mehrfach verschoben. Jetzt sind manche Skigebiete mit Weihnachten halbwegs zufrieden, andere sperren mangels Kunden schon wieder zu.

Nach dem angesagten Schlechtwetter mit Schneefällen und Wind gab es am Sonntag den ersten sonnigen Betriebstag in dieser Wintersaison in Österreichs Skigebieten. Dabei bot sich ein sehr gemischtes Bild: Manche Skiorte wurden regelrecht gestürmt, sodass schon am frühen Vormittag die Parkplätze voll waren - wie etwa in Hinterstoder in Oberösterreich. Andere kündigten hingegen schon an, wegen der ausbleibenden Gäste den Skibetrieb bis auf Weiteres wieder einzustellen. So war das auf der Website der Skigebiete Mallnitz-Ankogel und Mölltaler Gletscher in Kärnten ...