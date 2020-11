Für Pflegerinnen wurde gewählt: Ermittlungen nach Wirtschaftskammerwahl auch in Oberösterreich

Auch die Staatsanwaltschaft Linz lässt zur Wirtschaftskammerwahl vom Frühjahr ermitteln. Wie die Grüne Wirtschaft aufdeckte, besteht der Verdacht, dass bei Agenturen für die Vermittlung von 24-Stunden-Pflegerinnen vorausgefüllte Wahlkarten verwendet wurden.

Nicht nur im Burgenland, sondern auch in Oberösterreich soll es bei der Wirtschaftskammerwahl im Frühjahr zu Unregelmäßigkeiten in der Fachgruppe Personenbetreuung gekommen sein. Laut der Grünen Wirtschaft wurden vorausgefüllte Wahlkarten für osteuropäische 24-Stunden-Pflegerinnen verwendet. Diese Frauen sind als Einpersonenunternehmerinnen stimmberechtigt, sollen die Wahlkarten aber weder selbst beantragt noch selbst ausgefüllt haben. Im Burgenland soll es um mindestens 60 Stimmen gehen, in Oberösterreich sogar um rund 200.

Sabine Jungwirth, Vorsitzende der Grünen Wirtschaft: "Das wirkt sich auch auf Mandate ...