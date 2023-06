Für Wölfe und Bären wird es zunehmend ungemütlich

In Österreich gibt es immer mehr Wölfe und Bären. Trotz einiger Abschüsse - die Angst wächst. Forderungen nach einer Herabsetzung des Schutzstatus werden lauter. Die EU will sich nun der Sache annehmen. Ein erstes Einlenken?

Sie kommen näher und näher. So oder ähnlich lässt sich die aktuelle Stimmungslage in Österreich beschreiben, wenn es um das Thema Wolf geht - und seit einiger Zeit auch (wieder) um den Bären. Zahlreiche Sichtungen von Wölfen sowie ein 100 Kilogramm schwerer Bär, der Ende Mai im Pongau von einem Zug erfasst worden war und tot auf den Gleisen lag, unterstreichen diesen Eindruck. Beide Tierarten gehören zur Gruppe der großen Beutegreifer und scheinen sich durchaus heimisch zu fühlen in der ...