Funkenflug Auslöser von Brand mit drei Toten im Weinviertel

Der Brand mit drei Toten am Dienstagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Obergänserndorf in der Marktgemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge durch Funkenflug ausgelöst worden sein. Ein Dieseltank hatte demnach Feuer gefangen. Vater (70), Sohn (43) und Enkel (13) schafften es nicht mehr ins Freie.

SN/APA (BFK KORNEUBURG)/UNBEKANNT Der Brand ereignete sich am Dienstag