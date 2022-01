Fußball-Wettskandal weitet sich aus

Die Justiz ermittelt im aktuellen Wettskandal im heimischen Fußball bereits gegen 14 Verdächtige, einer davon wurde in Bulgarien geschnappt. Von den vier in Österreich in Untersuchungshaft genommenen Personen kam erst eine vorläufig frei, aber die Staatsanwaltschaft Graz ist damit nicht einverstanden.

SN/imago Im aktuellen Wettskandal im Fußball ermitteln Justiz und Polizei gegen 14 Verdächtige (Symbolbild).