Fußfessel stoppte Dealer nicht

Drei Drogendealer wurden bei Linz auf frischer Tat ertappt. Einer soll sogar Suchtgift verkauft haben, während er seine Fußfessel trug. Wie oft Fälle wie dieser vorkommen.

Seine Fußfessel schien einen 29-Jährigen aus Linz-Leonding nicht von Drogengeschäften abzuhalten: Obwohl er aus der Haft in den elektronisch überwachten Hausarrest entlassen wurde, soll er mit zwei Männern in den vergangenen Monaten knapp ein halbes Kilogramm Heroin verkauft haben. "Die anderen haben das Suchtgift in Wien besorgt, der 29-Jährige hat es als Unterhändler vercheckt", erklärt Polizeisprecher Friedrich Stadlmayr. Der Kopf der Gruppe sowie ein 28-Jähriger Linzer befinden sich in U-Haft; sie sind bei einer Kurierfahrt auf frischer Tat erwischt und festgenommen worden. Der Mann, der seine Fußfessel nach Beendigung seiner Strafe abgelegt hat, befindet sich laut Polizei in der Türkei.