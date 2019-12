Fußgänger an B17 in Vösendorf von Pkw erfasst und getötet

An der B17 in Vösendorf (Bezirk Mödling) ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein Passant von einem Pkw erfasst worden. Der 71-Jährige erlag seinen Verletzungen auf dem Transport ins Krankenhaus, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Das Auto eines 22 Jahre alten Lenkers war ins Schleudern geraten und hatte den Fußgänger niedergestoßen.

Der junge Mann war laut Polizei in Richtung Wien unterwegs, als er auf Höhe der Kreuzung mit der Ketzergasse aus vorerst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto erfasste nächst einer Fußgängerampel den 71-Jährigen, für den letztlich jede Hilfe zu spät kam. Die beiden Pkw-Insassen blieben unverletzt. Ein Alkomattest beim Lenker verlief negativ. Quelle: APA