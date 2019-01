Fußgänger im Burgenland von Pkw erfasst und getötet

In Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Donnerstagabend ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war nach Angaben der Polizei in dunkler Kleidung mitten auf der Fahrbahn der L212 unterwegs, als ihn eine 45-jährige Burgenländerin mit ihrem Pkw erfasste. Der Passant wurde über den Wagen geschleudert und blieb im Straßengraben liegen.

SN/APA (Archiv/dpa)/Patrick Seeger Der Verunglückte starb trotz Hilfeleistung durch den Notarzt