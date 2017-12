Fußgänger in Salzburg und OÖ von Pkw erfasst und getötet

Bei zwei Verkehrsunfällen in Salzburg und Oberösterreich sind zwei Fußgänger ums Leben gekommen. In Anif wurde am Mittwochabend ein 58-jähriger Salzburger aus noch ungeklärter Ursache von einem Pkw eines 32-Jährigen erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Eine 48-jährige Einheimische wurde indes in Schenkenfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) getötet.

Ein 51-jähriger Autolenker aus Reichenthal erwischte die 48-jährige Frau gegen 16.30 Uhr mit der rechten Fahrzeugfront, als diese unmittelbar vor ihm die Fahrbahn queren wollte. (APA)