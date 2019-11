Fußgänger in Salzburg von Pkw erfasst und getötet

In St. Martin am Tennengebirge ist Samstagfrüh ein 23-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Einheimische war am Straßenrand unterwegs gewesen, als er von dem Pkw gestreift wurde. Er kam zu Sturz und blieb im Straßengraben liegen. Der 47-jährige Lenker glaubte nach eigenen Angaben, ein Tier gestreift zu haben und blieb 40 Meter nach der Unfallstelle stehen.

SN/APA (Webpic)/HEX Polizei ermittelt Unfallhergang