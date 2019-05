Fußgänger leben gefährlich

Ein Viertel aller Unfälle passieren beim Queren von Straßen auf Zebrastreifen und bei ampelgeregelten Übergängen. Für Senioren und Kinder ist das Risiko besonders hoch.

In Österreich verunglücken in Relation zur Einwohnerzahl mehr Fußgänger als in den Nachbarländern Deutschland und der Schweiz. Jedes zweite Unfallopfer, das zu Fuß unterwegs ist, ist älter als 65 Jahre. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie von Jörg Kubitzki, Verkehrssicherheitsforscher beim Versicherungskonzern Allianz. "Zu Fuß gehen ist die gefährlichste Form der Fortbewegung. Fußgänger haben keine Lobby, es bräuchte Referate für Fußgänger und einen nationalen Fußverkehrsplan." 2018 seien in Österreich fast 4000 Fußgänger verunfallt, 47 Personen davon tödlich.

Kubitzki präsentierte am Mittwoch einige neue interessante Forschungserkenntnisse. Demnach passieren die meisten Fußgängerunfälle innerorts, bei Dunkelheit in den Spätherbst- und Wintermonaten. "Ab einer bestimmten Uhrzeit ändert sich das Verhalten der Autolenker. Regelverstöße, wie überhöhte Geschwindigkeit und Überfahren roter Ampeln, nehmen zu. Dazu kommen Müdigkeit und Alkohol am Steuer. Das bedeutet deutlich mehr Gefahr für Fußgänger", so Kubitzki.

Auch auf Zebrastreifen und an ampelgeregelten Übergängen können sich Fußgänger nicht sicher fühlen. Rund ein Viertel aller Unfälle passieren beim Queren von Straßen in diesem scheinbar geschützten Raum. Und bei diesen Unfällen entsteht sogar überdurchschnittlich hoher Schaden von durchschnittlich 44.000 Euro. Dramatisch klingt eine Statistik aus der Schweiz, wo über 40 Prozent der getöteten Fußgänger auf Zebrastreifen verunglücken.

Als besonders gefährlich erachtet Xaver Wölfl, Allianz-Vorstand in Österreich, die Ablenkung durch Smartphones. "Beim Musikhören steigt das Unfallrisiko um mehr als das Vierfache, beim Texten um das Doppelte." Kubitzki zufolge tragen bereits 80 Prozent der 15- bis 17-Jährigen während des Gehens einen Kopfhörer. "Damit wird auf visueller und auditiver Ebene alles weggeblendet und die Umgebung kaum noch wahrgenommen." Neue Mobilitätstrends wie E-Scooter stellten auch eine Gefahrenquelle dar. "Vor allem Senioren und mobilitätseingeschränkte Personen haben mit Zweirädern auf dem Gehweg Probleme", sagt Kubitzki. Die Allianz befürchtet, dass durch E-Scooter die Fußgängerunfälle steigen werden. Deutschland hat schon reagiert: Die bis zu 25 km/h schnellen Geräte sind erst ab dem 14. Lebensjahr erlaubt und auf Gehsteigen verboten.