Ein Fußgänger ist am Allerheiligentag in Wald am Schoberpass (Bezirk Leoben) von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Bei dem Verunglückten handelt es sich laut ersten Informationen um einen älteren Mann. Er wollte wohl zu Fuß die Bahngleise überqueren, ein herannahender Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.