Ein Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag in Wien-Simmering von einer Straßenbahn erfasst und niedergestoßen worden. Dabei wurde der 33-Jährige lebensgefährlich verletzt. Der Mann überquerte um 14.10 Uhr bei Rot einen Schutzweg am Enkplatz.

Dabei dürfte er die Straßenbahn übersehen haben, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Der 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ein Schädelbruch und eine Gehirnblutung diagnostiziert wurden. (APA)