Fußgängerin bei Unfall in Innsbruck schwerst verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend in Innsbruck gekommen. Ein 31-Jähriger übersah, als er um 18.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Amraser Straße in Richtung Osten unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache eine Fußgängerin. Die 61-jährige Frau wurde dabei laut Polizei vom Pkw seitlich erfasst, schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte dann auf die Fahrbahn.

SN/APA (Symbolbild)/JAKOB GRUBER Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen