Drei Tage nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Kefermarkt (Bezirk Freistadt) ist eine 87-jährige Fußgängerin am Freitag im Linzer Unfallkrankenhaus ihren schweren Kopfverletzungen erlegen. Sie war laut Angaben der 60-jährigen Pkw-Fahrerin in einer unübersichtlichen Kurve mitten auf der Straße gestanden, weshalb ein Ausweichen nicht mehr möglich gewesen sei, teilte die Polizei OÖ mit.

Die Pensionistin stand in einer Kurve mitten auf der Straße