Das Rauchverbot in der Gastronomie wird zu einer Anzeigenflut durch Anrainer wegen Lärmbelästigung führen. Betreiber von Bars und Discos rufen den Verfassungsgerichtshof an.

Die Betreiber von Nachtlokalen wenden sich an den Verfassungsgerichtshof. Sie befürchten den wirtschaftlichen Ruin, sollte das Rauchverbot in der Gastronomie in der beschlossenen Form mit 1. November in Kraft treten. Der Grund: Gäste, die rauchen, werden gezwungen, nach draußen zu ...