Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Fleisch, das für die Tierkörperverwertung vorgesehen war, weiterverkauft und -verarbeitet wurde. Der Betrieb war schon öfters auffällig.

In dem Schlachtbetrieb in der Südsteiermark hat man derzeit keine Zeit für ein Interview. Man habe viel zu tun und viele Anfragen von Medien. Was das Unternehmen für die Öffentlichkeit so interessant macht, ereignete sich am Dienstagnachmittag. Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ...