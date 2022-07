"Ganz klare Regeln": Verkehrskontrollen mit 15 Booten auf dem Bodensee

Schwerpunktaktionen der Polizei gibt es nicht nur im Straßenverkehr. Auch am Bodensee rücken die Gesetzeshüter regelmäßig aus, um die Einhaltung der Gesetze zu überprüfen.

15 Boote und mehr als 40 Polizeibeamtinnen und -beamten aus Österreich, der Schweiz und Deutschland: Das war das Aufgebot der Exekutive bei einer Schwerpunktkontrolle auf dem Bodensee. Kontrolliert wurden insgesamt 110 Motorboote, 22 Segelboote und 65 sonstige Wasserfahrzeuge. "Auf dem See gibt es ganz klare Regeln, die in der Bodenseeschifffahrtsverordnung festgelegt sind", sagt Manfred Höfle, Beamter bei der Seepolizei Hard. Und an die müssten sich die rund 60.000 Motorboote, die auf dem See unterwegs seien, halten, sagt er. 6000 davon ...