Ganz Wien, ein Bordell: Ein historischer Rückblick zum "Internationalen Hurentag"

"Hure". Dieser Begriff klingt anstößig. Dabei wäre eine Welt ohne diese Damen ganz ohne Zweifel hochgradig gefährlich. Das liegt zuallererst an den Männern - aber auch an der Bigotterie einer Gesellschaft, die Lust in Gesetze gießt.

SN/www.picturedesk.com/sammlung hubmann Eine „Grabennymphe“ aus Wien, um 1880.