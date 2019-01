Gas-Austritt aus Therme in OÖ: Ein Toter und ein Verletzter

Ein Gas-Austritt in einer Art Garage eines Wohnhauses in St. Johann am Walde (Bezirk Braunau) hat am Donnerstag einen Toten und einen Verletzten gefordert. Die Geschwister, 48 und 64 Jahre alt, feierten mit dem Hausbesitzer. Dieser ging um 1.00 Uhr ins Haus schlafen, die Brüder legten sich in dem Nebengebäude nieder und ließen zum Heizen die Gastherme an, so die Polizei.

SN/APA (Fesl)/MANFRED FESL Ein Mann starb noch an der Unfallstelle