Gasaustritt in Wien-Favoriten - knapp an Katastrophe vorbei

Bei einem Gasaustritt in der Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten ist man Dienstagfrüh nur knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt, wie die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt informierte. Eine Leitung war nur laienhaft verstopft, es bestand Explosionsgefahr. Die Bewohner wurden vorübergehend in Sicherheit gebracht. Zwölf wurden medizinisch betreut, eine Person mit Verdacht auf eine CO-Vergiftung ins Spital gebracht.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Die Wiener Berufsrettung versorgte die Bewohner eines evakuierten Hauses