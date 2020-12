Gasleitung manipuliert - Prozess um mehrfachen Mordversuch

Wegen Mordversuchs und versuchter Brandstiftung muss sich ein 62-jähriger Mann am Montag am Wiener Landesgericht verantworten. Der Angeklagte, der mit Kredit- und Mietrückständen in Höhe von 45.000 Euro in der Kreide stand, soll vor seiner bevorstehenden Delogierung in seiner Wohnung die Gasleitung manipuliert und in Explosionsabsicht Gas ausströmen haben lassen. Laut Anklage schraubte er die Überwurfmutter eines Durchlauferhitzers ab, was einen massiven Gasaustritt bewirkte.

