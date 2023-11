Gaultiers "Fashion Freak Show" gastiert 2024 in Wien

Das Leben durch die Brille von Modeschöpfer Jean Paul Gaultier sehen: Wer das immer schon mal wollte, sollte sich Mitte Juli freihalten. Denn Gaultiers "Fashion Freak Show" gastiert von 10. bis 14. Juli 2024 in der Wiener Stadthalle F. In einer bunten wie lauten Mischung aus Revue und Modenschau präsentiert das "Enfant terrible" der Branche die Quintessenz aus 50 Jahren Mode, Underground- und Popkultur, hieß es in einer Mitteilung.

BILD: SN/APA/FASHION FREAK SHOW/MARK SENI Die 'Fashion Freak Show' belebt im Juli die Wiener Stadthalle