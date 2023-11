31 aus Gazastreifen evakuierte Österreicher in Kairo

Die 31 Österreicherinnen und Österreicher - die meisten davon Doppel-Staatsbürger -, die am Mittwoch aus dem Gazastreifen evakuiert wurden, sind wohlbehalten in Kairo eingelangt. Wie das Außenministerium auf APA-Anfrage mitteilte, haben sie die Nacht auf Donnerstag in kurzfristig organisierten Unterkünften verbracht und wurden von Mitarbeitern der österreichischen Botschaft in Kairo betreut. Alle seien wohlbehalten, hieß es.

Unter den Evakuierten befinden sich auch Kinder sowie zwei Ärztinnen, die im Gazastreifen medizinisch tätig waren. Letztere hatten bereits Kontakt zu ihren Einrichtungen. Derzeit laufen Bemühungen, die Weiterreise der knapp drei Dutzend Personen zu organisieren, versicherte eine Sprecherin des Außenministeriums.