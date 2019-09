Ein Stück Land, bebaut mit Zucchini, Mangold und Mais. In Salzburg sind die Erdlinge am Werk - mit Leidenschaft für Landwirtschaft. Auch heuer fahren sie wieder eine gute Ernte ein.

Auf dem Acker in Salzburg-Aigen wird auf Hochtouren gearbeitet - mit den Händen. Eindeutig: Hier sind die Erdlinge am Werk. Sie bauen selbst Gemüse, Obst und Kräuter an. "Das ist ein bisschen wie Familie, nur mit mehr Leuten - und ...