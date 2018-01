Geburt an Wiener Busstation: Rettungsteam als Geburtshelfer

Wiener Rettungssanitäter waren am 5. Jänner Geburtshelfer an einem ungewöhnlichen Ort. Der kleine Elias hatte es besonders eilig, sodass der werdenden Mutter nichts Anderes übrig blieb, als auf der Fahrt ins Krankenhaus zu stoppen und das Kind bei einer Busstation in der Leopoldstadt zur Welt zu bringen. Unterstützt wurden sie und ihr Mann von den Sanitätern der Wiener Berufsrettung.

SN/APA (Archiv/Webpic)/hex Wiener Berufsretter zeigten ihr Können