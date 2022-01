Gecko-Sitzung am Freitag

Die gesamtstaatliche Krisenkoordination Gecko tagt am Freitagnachmittag. Neue Empfehlungen hinsichtlich der derzeitigen Corona-Regeln sind dabei nicht zu erwarten. Auch inhaltlich stehen keine besonderen Punkte am Programm, wie im Vorfeld zu hören war. Die Regierung dürfte wie am Rande des Ministerrats am Mittwoch vermeldet wurde, zunächst den in ein bis zwei Wochen prognostizierten Höhepunkt der Omikron-Welle abwarten, bevor sie über Lockerungen der Corona-Maßnahmen berät.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Gecko trifft sich am Freitag