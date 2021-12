"Gecko" tagte wieder

Die Corona-Lage hat auch am Montag wieder die Experten des "Gecko"-Gremiums beschäftigt. Vormittags und Nachmittags fand via Video-Schaltung ein "Test-Gipfel" zu den vorhandenen österreichweiten Testkapazitäten statt, das Ergebnis der Arbeitssitzung blieb vorerst intern. Am Nachmittag tagte für gut drei Stunden neuerlich die Gecko-Kommission, um die aktuelle Lage einzuschätzen. Stellungnahmen gab es danach keine.

Keine Verschärfungen geplant

Fallzahlen sinken

Wien klagt über Dominanz der Omikron-Variante

Der um 10 Uhr gestartete "Test-Gipfel" ging laut Informationen aus dem Gremium um cirka 15 Uhr zu Ende. Dabei sollte erörtert werden, wie ein effektives Testangebot bundesweit realisiert werden kann. Neben Vertretern der Labor-Betreiber nahmen auch die beiden Gecko-Spitzen, Generalmajor Rudolf Striedinger und die Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit Katharina Reich teil, ebenso Thomas Starlinger vom Covid-19 Future Operations Clearing Board. Mit am Tisch waren darüber hinaus Vertreter der Bundesländer, der Bundesbeschaffungs GmbH sowie des Justiz- und des Verteidigungsressorts. Ziel der Arbeitssitzung war es, den Ist-Stand in Sachen Testkapazitäten festzustellen und zu erheben, welche Möglichkeiten des Ausbaus bestehen. Nähere Informationen zu den Gesprächen gab es im Anschluss vorerst nicht.

Ab 17 Uhr tagte dann wieder die "gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination" (Gecko), Ziel war eine Einschätzung der aktuellen Corona-Lage, wohl vor allem mit Blick auf die neue Virus-Variante Omikron und die bevorstehende Infektions-Welle. Auch bei diesem Treffen handle es sich um eine rein interne "Arbeitssitzung", hieß es im Vorfeld. Information an die Öffentlichkeit gab es danach keine, ein Sprecher teilte nach rund drei Stunden lediglich mit, dass die Sitzung nun beendet sei. Etwaige Empfehlungen der Experten richten sich an die Bundesregierung, die dann gegebenenfalls darüber entscheidet. Allfällige Neuerungen würden erst in den kommenden Tagen verkündet werden. Striedinger und Reich stehen jedenfalls in "stetigem Austausch" mit der Bundesregierung, hieß es seitens der Kommission.

Zuletzt tagte die Gecko-Kommission am Dienstag vergangener Woche. Wegen der sich aufbauenden Omikron-Welle wurden seitens des Gremiums Verschärfungen ab dem 27. Dezember empfohlen, etwa eine früherer Sperrstunde. Die Bundesregierung folgte am Mittwoch letzter Woche diesen Vorschlägen. Mit dem heutigen Montag sind die neuen Regeln in Kraft: Die Gastronomie-Sperrstunde wurde von zuvor 23 Uhr auf 22 Uhr vorverlegt - eine Maßnahmen, die auch zu Silvester gilt (und auch die Hotellerie umfasst). Auch die Beschränkung der Teilnehmerzahl bei Events gilt nun: Bei Veranstaltungen sind nun maximal 2.000 Personen zugelassen - je nach Setting auch weniger.

Weitere Maßnahmen wurden vorerst nicht erwartet. Für das weitere Vorgehen relevant werden könnte die Sitzung des Corona-Prognosekonsortiums am Dienstag. Aktuell ist die Lage in Österreich noch nicht dramatisch. Die Fallzahlen sind auch über Weihnachten tendenziell gesunken, allerdings beginnt die ansteckendere Omikron-Variante sich langsam auszubreiten. Das Büro von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gab am Sonntagabend bekannt, dass Omikron in der Bundeshauptstadt bereits etwas mehr als 50 Prozent des Infektionsgeschehens ausmacht.

Der Simulationsexperte Niki Popper von der Technischen Universität (TU) Wien und dem TU-Spin-off dwh (das Teil des Prognosekonsortiums ist) erklärte am Montag im Ö1-"Morgenjournal", man habe "starke Indizien", dass die Welle im Jänner wieder steigen wird. "Das heißt, es wird die Zahl der Positiv-Testungen steigen." Das hänge damit zusammen, dass die Infektiosität von Omikron höher ist, aber vor allem auch damit, dass Omikron die Immunantwort stärker umgeht.

Auch Andreas Bergthaler vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) sagte im Ö1-Radio, man befinde sich "aller Voraussicht nach an einem Wendepunkt", die neuen Infektionszahlen würden in den nächsten Tagen wohl wieder massiv steigen.

Popper - der auch Gecko-Mitglied ist -, sagte, man wisse noch nicht, ob die Zahl der Hospitalisierungen mit Omikron sinken werde. Man werde mit Omikron einen gewissen "Paradigmenwechsel" erleben. "Das heißt, wir werden sehen, dass wahrscheinlich die Fallzahlen hoch bleiben oder hoch werden, aber idealerweise die schweren Erkrankungen auch durch die Impfungen zurückgehen. Und darauf müssen wir uns jetzt einstellen."

Wichtig sei es aus epidemiologischer Sicht, frühzeitig zu reagieren. Denn oberstes Ziel sei es, einen Lockdown zu verhindern und die Intensiv-Kapazitäten runterzubringen - und dass man vorbereitet ist, wenn die Schulen öffnen oder Influenza-Fälle dazukommen. Man müsse jetzt einen gesellschaftlichen Diskurs darüber führen, ob man bereit ist, frühzeitig zu reagieren. "Dann müssen wir aber eben genau zu Zeiten reagieren, wo wir jetzt sind, wo die Fallzahlen Gott sei Dank noch niedrig sind."