Gefällt euch, wer ich bin?

Wo wir uns beliebt machen. Soziale Anerkennung wirkt wie eine Droge, für die wir fast alles tun würden.

Nein, Mark Zuckerberg hat das menschliche Verlangen nach Aufmerksamkeit nicht erfunden. Aber er hat ermöglicht, dass wir es bekommen, egal, wo auf der Welt wir uns aufhalten. Heiner Keupp, Sozialpsychologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München, erklärt, warum das einerseits sehr praktisch ist, andererseits aber flexible Profis aus uns macht, die genau wissen, was gut ankommt, aber nicht mehr so genau, was sie eigentlich selbst wollen.

Vor wenigen Wochen ist eine Frau beim Selfie-Machen in Sri Lanka gestorben. Warum ist vielen Menschen die Selbstinszenierung im Netz so wichtig, dass sie sich dafür in derart riskante Situationen begeben? Heiner Keupp: Wir leben in einer Welt, in der auch Kindern und Jugendlichen permanent gesagt wird: "Du musst gut rüberkommen." Und das ist natürlich mit den Selfies jeden Tag x-mal möglich. Dahinter steckt der Wunsch zu zeigen, wo man gerade interessante Dinge tut, mit welch spannenden Menschen man zusammen ist. Das ist das eine: Inszenierung im Alltag. Das andere ist: Identität. Gerade junge Leute versuchen herauszufinden: "Wer bin ich denn eigentlich? Wie komm ich an?"

Das bedeutet dann aber, dass ich mir eine Identität zulege, die anderen gefällt. Das klingt jetzt ein bisschen negativ bei Ihnen. Ich würde das zunächst einmal positiv sehen: Denn wir alle brauchen die Rückmeldung durch andere. Es ist ja nicht so, dass wir in unserem Selbstverständnis stets durch eine innere Leuchte bestimmt sind, die uns sagt: "Das bin ich." Nein, wir sind immer auch Teil einer Gemeinschaft, in der uns jemand sagt: "Du gehörst dazu."

Dieses Zusammenspiel hat aber nicht erst Facebook-Gründer Mark Zuckerberg erfunden. Natürlich nicht. Ich meine, dass die virtuellen Möglichkeiten heute Dinge verstärken, die es immer schon gab. Das hat schon der alte Hegel ganz deutlich herausgearbeitet, im Grunde aber auch schon die alten Griechen: Wir sind Menschen, die auf die soziale Einbindung angewiesen sind. Wir sind nie nur ein Ich, wir sind immer auch ein Wir. Deswegen muss ich mich immer wieder mitteilen und hoffen, dass mir jemand sagt: "Mensch, das ist ja toll, wie du wieder aussiehst. Und was du wieder alles machst!" Ich sage immer: Es muss immer einen Menschen für jeden geben, der ihm sagt: "Auch wenn du ein verrückter Hundling bist, aber ich find gut, wie du bist." Wenn du das von niemandem hörst, dann wirst du dich auch selbst nicht wertschätzen können.

Das Echo von außen bekommt durch soziale Medien aber ein sehr starkes Gesicht. Wie wirkt sich das aus? Sie meinen das Chamäleon-Prinzip. Dass sich jemand nur noch daran orientiert, was von ihm scheinbar da draußen erwartet wird. Diese Gefahr besteht. Aber ich würde diese Problematik nicht den Medien zuschreiben. Es gibt heute viele junge Leute, die sich über-anpassen aus Angst, nicht den richtigen Platz in der Gesellschaft zu finden.

Wenn wir uns im wirklichen Leben mehr loben, bräuchten die Menschen dann weniger Anerkennung im Netz? Das glaube ich nicht - obwohl das unabhängig davon eine gute Idee ist (lacht). Wir leben in einer Gesellschaft, die unglaublich mobil ist. Wenn ich immer in meinem kleinen Dorf bleibe, brauch ich keine Selfies. Dann bin ich Teil einer Gemeinschaft, die mir schon immer wieder vermittelt: "Prima, dass du dabei bist." Aber in dem Maße, wie Menschen heute nicht mehr permanent am gleichen Ort sind, bieten soziale Netzwerke online die Möglichkeit, dennoch mit meiner Community in Kontakt zu sein. Ich suche mir die Anerkennung also dort, wo ich sie finden kann.

Wenn Menschen im Netz scheinbar von einem Glücksmoment zum anderen schweben, lässt das andere verzagen? Nur die Menschen, die die Medienwelt als eigentlich kommunikationsgestörte Menschen betreten. Dann kann so etwas eine Bitterkeit auch fördern. Die ist aber nicht durch das Netz erzeugt, sondern vorbereitet durch die Isolation, in der sich manche Leute bewegen.