Gefälschte PCR-Tests am Flughafen Wien sichergestellt

Im Zuge verstärkter Kontrollen hat die Polizei seit Anfang September am Flughafen Wien-Schwechat 29 gefälschte PCR-Tests sichergestellt, teilte das Innenministerium mit. Zum überwiegenden Teil kamen die Besitzer der falschen Zertifikate mit Flügen aus der albanischen Hauptstadt Tirana in Schwechat an. 20 albanische Staatsbürger wurden nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in ihr Heimatland zurückgewiesen. Sie gaben an, die Zertifikate im Internet erworben zu haben.

SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER Polizeikontrollen am Flughafen Wien