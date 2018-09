Gefängnislauf in Wien - JA Floridsdorf 2.380 Mal umrundet

Die mittlerweile siebente Auflage des Gefängnislaufs ist am Wochenende in Wien über die Bühne gegangen. 191 Teilnehmer haben am Samstag die Mauern der Justizanstalt (JA) Floridsdorf und der angrenzenden evangelischen Kirche 2.380 Mal umrundet. Sponsoren honorierten diese Leistung mit über 18.000 Euro. Die Spenden kommen Angehörigen von Strafgefangenen zugute.

"Als Sportler können wir etwas bewegen und von einer Haft mitbetroffene Menschen unbürokratisch und effizient über eine schwere Zeit hinweghelfen", gab der Organisator, der evangelische Gefängnisseelsorger Matthias Geist, am Sonntag zu bedenken. Unter den Läufern befanden sich auch einige Freigänger der JA Simmering, berichtete Geist der APA. Seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2007, in die muslimische, römisch-katholische und evangelische Seelsorger eingebunden sind, sind insgesamt rund 100.000 Euro gesammelt worden. Quelle: APA