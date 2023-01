Gefahr Christbaumbrand: In 20 Sekunden steht das ganze Zimmer in Flammen

Die Zeit um die Heiligen Drei Könige ist auch die Zeit der Christbaumbrände. Einmal Feuer gefangen, gibt es kein Halten mehr.

Die Tage rund um die Heiligen Drei Könige, den 6. Jänner, ist auch die Zeit der Christbaumbrände. Der Leiter der Brand- und Explosionsursachenermittlung bei der Brandverhütungsstelle Oberösterreich, Manfred Hübsch, sagt, dass es in vielen Haushalten Brauch sei, kurz vor dem Abschmücken des Christbaums die Kerzen noch ein letztes Mal anzuzünden. Eine Tradition, die extrem gefährlich sei. "Die Bäume sind ausgetrocknet und dadurch extrem leicht entflammbar", sagt Hübsch. Es reiche schon, wenn eine Kerze weniger als 20 Zentimeter von einem dürren Zweig entfernt sei, dass die Hitze ein Feuer entfache. Und wenn es erst einmal brenne, dann gebe es kein Halten mehr, so der Experte. Es dauere nur zehn Sekunden, bis der Baum in Vollbrand stehe, innerhalb von 20 Sekunden brenne dann das ganze Zimmer. "Ist der Baum erst einmal in Flammen aufgegangen, kann man eigentlich nichts mehr tun", sagt Hübsch. Wobei der Sachverständige betont, dass Kerzen auf dem Christbaum generell so angebracht werden sollten, dass sie sich nicht unter einem Zweig befänden, und das gelte nicht nur für dürre Weihnachtsbäume.

Bereits ab dem Jahreswechsel sind die meisten Bäume, die in den Häusern und Wohnungen stehen, ein leichter Raub der Flammen. "Schon eine Woche nach Weihnachten steigt die Gefahr eines Christbaumbrands deutlich an und nimmt mit jedem Tag weiter rapide zu", heißt es bei den oö. Brandschutzexperten. Falls der Christbaum in Flammen steht, dann sollte der Raum verlassen, die Tür geschlossen, die Feuerwehr gerufen und die Nachbarn sollten gewarnt werden. Hübsch rät jedenfalls dazu, den Christbaum abzuräumen, ohne davor ein letztes Mal die Kerzen anzuzünden. Falls wer auf den Lichterschein nicht verzichten will, sollte bei der letzten "Beleuchtung" auf LED-Lichterketten als Alternative zurückgegriffen werden.