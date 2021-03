Gefangene laut Amnesty in Coronakrise weltweit vergessen

Gefangene auf der ganzen Welt sind während der Covid-19-Pandemie vergessen worden. Dies geht aus einem Bericht von Amnesty International hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. "Das Versäumnis, die Gesundheit von Menschen in Haft zu priorisieren und sie in Impfplänen zu berücksichtigen, könnte katastrophale Folgen für die Gefangenen, ihre Familien und das öffentliche Gesundheitssystem haben", hieß es in einer Aussendung.

Katastrophale Folgen für Gefangene und ihre Familien befürchtet