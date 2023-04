Gegen den Wetterblues ankämpfen: Acht Tipps der SN-Redaktion

Gnadenlose Konfrontation ist eigentlich nicht meine Art. Doch wenn ich schon auf den wenigen Metern zum Auto pitschnass werde, hilft nur noch der Gegenanschlag. Spotify ist mein Komplize. Die Playlist heißt "Italo Classics" und glauben Sie mir: Es ist unmöglich, mit ihr nicht in Urlaubsstimmung zu kommen. Die Klassiker von Toto Cotugno und Umberto Tozzi dröhnen aus den Autolautsprechern und ich gröle mit. Und manchmal, wenn ich auf dem Heimweg vom Büro Richtung Süden fahre, male ich mir aus, was passiert, wenn ich einfach noch ein paar Hundert Kilometer länger auf der Tauernautobahn bleibe... Katharina Maier

Trübt das graue Wetter die Stimmung, so kann es helfen, die Schnappschüsse vergangener Urlaube anzuschauen. In Gedanken reist man zurück an malerische, sonnige Urlaubsorte am Meer. Der Sand zwischen den Zehen, der Geruch von Meersalz in der Nase, das Rauschen der Wellen in den Ohren, ein kühler Drink bei Sonnenuntergang. Der Sommer naht, der nächste Urlaub ist vielleicht schon gebucht, die Vorfreude auf Meer steigt. Mit diesen Aussichten übersteht man auch noch die (hoffentlich) letzten nass-kalten Tage. Hannah Mauracher