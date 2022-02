Gegen Kurzparkzonen in Wiens Außenbezirken drohen Klagen

Ab März wird für ganz Wien die Parkraumbewirtschaftung eingeführt. Der Parkschein muss alle zwei Stunden erneuert werden. Das hat nicht nur für Berufspendler massive Auswirkungen.

Ab 1. März wird für Autofahrer ganz Wien zur Kurzparkzone. Von Montag bis Freitag (9 bis 22 Uhr) muss dann der Parkschein nach maximal zwei Stunden erneuert werden. Die Gebühr für das Abstellen des Fahrzeugs beträgt pro Stunde 2,20 Euro. Damit macht die Stadt einem Fleckerlteppich ein Ende. "Die Parkraumbewirtschaftung funktioniert in Wien seit vielen Jahren in 18 Bezirken und das wird in den restlichen fünf Bezirken auch gut gehen", sagt Anita Voraberger, Sprecherin von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Sie ...