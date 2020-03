Gehöft in Obersteiermark in Brand - Ursachensucht läuft

Auf einem Gehöft im obersteirischen Salzkammergut ist am Donnerstag in der Früh ein Brand ausgebrochen. Über ein Dutzend Feuerwehren standen zur Bekämpfung der Flammen in Obersdorf, einem Ortsteil von Bad Mitterndorf (Bezirk Liezen), im Einsatz, wie von der Feuerwehr mitgeteilt wurde. Die beiden Bewohner konnten von den Einsatzkräften rechtzeitig ins Freie gebracht werden, ebenso das Vieh.

